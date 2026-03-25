Metehan Baltacı hakim karşına çıkacak; Okan Buruk destek için adliyeye geldi
Futbolda bahis soruşturması nedeniyle 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, duruşma için hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi teknik direktör Okan Buruk ile bazı futbolcular destek vermek için adliyeye geldi.
OKAN BURUK DESTEK İÇİN ADLİYEDE
Duruşma öncesi Okan Buruk, futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım destek için adliyeye geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı