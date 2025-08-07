Galatasaray Meydanı'nda Trafik Tartışması

BEYOĞLU'ndaki Galatasaray Meydanı'nda tek şeritli yolda durarak bagaj indiren şoförle otomobil sürücüsü Can Y. arasında tartışma çıktı. Dakikalarca yolda bekleyen Can Y., 'Yolun ortasında durup beni böyle bekletemezsin o kadar insanın hakkına girdin' diyerek şoföre tepki gösterdi. Şoför ise 'Beni kışkırtma' diyerek sürücünün üstüne yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Haziran Salı günü saat 12.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ETZ 636 plakalı aracın şoförü, tek şeritli yolda aracını durdurarak bagaj indirmeye başladı. O sırada aracın arkasında bulunan 34 ETF 840 plakalı aracın sürücüsü Can Y. şoföre tepki gösterdi.

'BENİ BÖYLE BEKLETEMEZSİN'

Dakikalardır yolda beklediğini söyleyip kızan ve 'Yolun ortasında durup beni böyle bekletemezsin' sözleriyle tepki gösteren Can Y. ile araç şoförü arasında tartışma çıktı. Şoförün 'Beni kışkırtma' diyerek karşılık vermesi üzerine bağıran Can Y. 'O kadar insanın hakkına girdin' diyerek tepkisini sürdürdü. Vatandaşların araya girmesiyle şoför aracına binip sokaktan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.