Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrasında hakaret içeren röportaj veren kişi serbest bırakıldı

Güncelleme:
Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası sosyal medyada hakaret içeren röportaj veren İ.D. adlı şüpheli gözaltına alındı, ancak savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Emre KURT/İSTANBUL, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrasında sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda röportaj veren İ.D. isimli şüpheli, hakaret içerikli söylemleri nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

7 Mart Cumartesi akşam oynanan Beşiktaş-Galatasay maçı sonrasında sosyal medya platformlarında paylaşılan hakaret içerikli röportaj üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Hakaret içerikli röportaj veren şüpheli İ.D. polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 8 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İ.D., "Tehdit/Hakaret İçeren Tezahürat" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
