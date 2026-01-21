Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 Berabere Kaldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan elde etti. Atletico Madrid maçın başında öne geçerken, Galatasaray eşitliği sağladı ve mücadelenin sonucu 1-1 oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Atletico Madrid, 4. dakikada Ruggeri'nin ortasına Simeone'nin kafa vuruşuyla öne geçti. Galatasaray ise 20. dakikada Sallai'nin ortasına Llorente'nin ters dokunuşuyla beraberliği sağladı.
Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
