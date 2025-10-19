Galata Kulesi Sıfır Atık Forumu İçin Aydınlatıldı

Haberler

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Galata Kulesi çevre temalı görsellerle aydınlatıldı. Bu etkinlik, sıfır atık kültürünü benimsemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla yapıldı.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, çevre temalı görseller yansıtıldı. Aydınlatma vatandaşlardan ilgi gördü.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde bu yıl 'Sıfır atık hareketi insan, mekan, dönüşüm' temasıyla 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Forum çerçevesinde kentin simge noktalarından Galata Kulesi, sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görsellerle aydınlatıldı. Kulenin yüzeyine yansıtılan görsellerle, atıkların azaltılması, sıfır atık kültürünün benimsenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendiği öğrenildi. Galata Kulesi çevresinde bulunan vatandaşlar gösteriye ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
