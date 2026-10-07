Galata Kulesi'ne, Filistin'e dikkat çekmek için bayrak renkleri yansıtıldı

Galata Kulesi'ne, Filistin'e dikkat çekmek için bayrak renkleri yansıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla Filistin bayrağı yansıtıldı; kule, Filistin bayrağının renklerine büründü. Çevrede toplanan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar yansıtmayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı.
Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yansıtmayla kule, Filistin bayrağının renklerine büründü.
Galata Kulesi çevresinde toplanan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, yansıtmayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA