Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Görselleriyle Çevre Bilinci Artırıldı
İstanbul'un simge yapısı Galata Kulesi, 'Uluslararası Sıfır Atık Forumu' kapsamında çevre temalı görsellerle ışıklandırıldı. Forumda, Sıfır Atık Hareketi'nin önemi vurgulandı.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" kapsamında sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görseller yansıtıldı.
Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde bu yıl "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu", 17-19 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirildi.
Forum kapsamında, kentin simge noktalarından Galata Kulesi'nde mapping gösterisi yapıldı.
Kulenin yüzeyine sürdürülebilir geleceğe dikkati çekmek amacıyla çevre temalı görseller yansıtıldı.
Yansıtılan görsellerle atıkların azaltılması, sıfır atık kültürünün benimsenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.
Galata Kulesi çevresinde bulunan vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.