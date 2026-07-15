Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'un 10'uncu yılında ışık gösterisi gerçekleştirildi -1
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Galata Kulesi'nde ışık ve mapping gösterisi düzenlendi. Gösteride Türk tarihinin mirası ve 15 Temmuz gecesinin unutulmaz anları sunuldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla Galata Kulesi'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Mapping Gösterisi', İstanbul'un tarihi yapılarından olan Galata Kulesi'nde gerçekleştirildi. Programda Türk tarihinin köklü mirasından 15 Temmuz gecesinin unutulmaz anlarına uzanan özel sunum yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı