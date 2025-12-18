Ayşe GÜREL/ GAİN Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

Dijital içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.