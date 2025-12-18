Gain Medya Soruşturmasında 3 Tutuklama Talebi
Gain Medya A.Ş. soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklama; sunucu Okan Karacan ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Kaynak: ANKA / Güncel