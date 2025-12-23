Gagauz Özerk Yeri, kuruluşunun 31. yılını kutladı

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 31. yılı vesilesiyle başkent Komrat'ta tören düzenlendi.

Törene, "Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis üyeleri, İcra Komitesi temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Moldova ve Gagauz milli marşlarının okunmasıyla başlayan tören, konserle devam etti.

Ağustos ayında mahkum edildiği ceza nedeniyle hapiste olan Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, günün önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gagauz halkı, 31 yıl önce bağımsız Moldova Cumhuriyeti içinde barışçıl bir şekilde özerklik statüsünü kazandı ve kimliğini koruyabildi. Gagauz bölgesinin özerklik statüsünün tüm potansiyelinin Gagauz halkı ve tüm Moldova Cumhuriyeti'nin yararına uygulanacağına inanıyorum."

Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşu

Moldova'nın güneyinde "Bucak" olarak adlandırılan bölgede yaşayan Gagauz Türkleri, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde 19 Ağustos 1990'da Gagauz Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Herhangi bir ülke tarafından tanınmayan cumhuriyet, kendi varlığını 1994'e kadar sürdürmüştü.

Gagauz Özerk Yeri ise 23 Aralık 1994'te Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuştu.

Toprak bütünlüğü olmayan bölge, başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere 3 şehir ve 26 köyden oluşuyor.

Gagauzlar, 1994'te Türkiye'nin de katkısıyla kazandığı özerklik haklarını ve Gagauz Türkçesini zamanla kaybetme endişesi taşıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Tehlikedeki Dünya Dilleri" listesine 2010'da alınan Gagauz dilinin korunması ve yaşatılması, Gagauz halkının varlığı için önem teşkil ediyor.

Oğuz boyundan gelen Hristiyan Gagauz Türkleri, stratejik ortaklık düzeyine taşınan Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerde önemli bağ vazifesi görüyor.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, ağustosta, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle 7 yıl hapis, yaklaşık 41 milyon Moldova leyi (yaklaşık 2 milyon 400 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.