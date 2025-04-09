Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'a, 30 gün ev hapsi verildi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki mahkemede, Gutsul'un tutukluluk süresiyle ilgili duruşma yapıldı.

Duruşmada, daha önce 20 gün tutuklanan Gutsul'un, 30 gün ev hapsinde kalması kararlaştırıldı.

Gutsul'un avukatı Natalya Bayram, mahkeme kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Başkan Gutsul, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ev hapsi kararının da adaletsiz olduğunun altını çizerek, "Mücadelemize devam edeceğiz. Adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz. Ev hapsi kararı da özgürlüğün kısıtlanması anlamına geliyor. Masum olduğumu ispatlamaya devam edeceğiz." dedi.

Gutsul, kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi" olarak tanımlayarak, "Bütün bunlar hem sivil toplumu yanıltmak hem de ülkedeki muhalif güçleri bastırmak için yapılıyor. Bugün olanlar, Gagauz halkına baskı olarak tanımlanabilir. Kişinev, gücünü göstermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Olay

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, 25 Mart'ta Kişinev'deki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Gutsul'un, 28 Mart'ta, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle süren davanın duruşmasında 20 gün tutuklanmasına karar verilmişti.

Bu sürede Gagauz Özerk Yeri'nin çeşitli bölgelerinde, Gutsul'un tutuklanmasına karşı protesto gösterileri yapılmıştı.