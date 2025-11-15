Haberler

Gagasında Olta ile Ağaçta Asılı Kalan Şahin Kurtarıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde gagasına olta takılı halde ağaca asılı kalan şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağ salim doğaya salındı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde gagasına olta takılı halde ağaçta asılı kalan şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karacabey ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkçılık yapan Mesut Der, ormanda ağaca asılı halde şahin fark etti. Gagasına olta takılan ve ağaca asılı kalan şahini kurtarmaya çalışan Mesut Der, başarılı olamayınca doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'ten yardım istedi. Tüydeş'in ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahini kurtardı. Herhangi bir yarası olmayan şahin daha sonra doğaya salıverildi.

'ACI İÇİNDE CAN VERECEKTİ'

Ekipler ile birlikte olay yerine giden doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından şahinin oltaya takılı fotoğrafını paylaşıp, "Bugün bir balıkçı tarafından fark edilen bu şahini itfaiye ekipleriyle birlikte asılı kaldığı bu ağaçtan kurtardık. Olta gagasına takılıyor sonra onunla ağaca. O kadar tenha bir yer ki günlerce ağaçta asılı kalıp acı içinde can verecekti. Şu misina ağlarını ve oltaları atmayın" dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
