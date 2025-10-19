Haberler

Gabes'te Kirliliği Protesto İçin Genel Grev Yapılacak

Tunus'un Gabes kentindeki kimya üretim tesisinden yayılan kirliliğe karşı protesto amacıyla 21 Ekim'de genel grev düzenleneceği açıklandı. Yerel işçi sendikası, kirlilikle mücadele için acil çözümler beklediklerini belirtti.

Tunus'un güneydoğusundaki Gabes kentindeki kimya üretim tesisinden yayılan kirliliği protesto etmek amacıyla 21 Ekim Salı günü genel grev yapılacağı bildirildi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki Gabes kentindeki kimya tesisinden yayılan kirliliği protesto için salı günü genel greve gidileceğini duyurdu.

Gabes'teki Yerel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Salah Bin Hamid de özel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Bugün toplanan bölgesel yönetim kurulu oybirliğiyle genel grev kararı aldı." ifadesini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, kirlilikle mücadele için acil çözümler üretmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Gabes kentinde birkaç gündür kimya üretim tesisinden yayılan gaz emisyonları ve kirleticilere tepki olarak protestolar düzenleniyordu.

Tesisin yer aldığı "Şati es-Selam" bölgesinde de geçen hafta çok sayıda kişinin katılımıyla çevresel durumun kötüleşmesine karşı gösteriler düzenlenmişti.

Bölgede bir grup ortaokul öğrencisi, eylül ayında, kimya kompleksine ait sanayi birimlerinden yayılan gaz nedeniyle nefes darlığı yaşamıştı.

Kimya tesisi, yaklaşık 18 bin kişinin ikamet ettiği Şati es-Selam bölgesinde bulunuyor. Gabes şehir merkezine 4 kilometre uzaklıktaki tesisin içinde fosfat arıtma birimleri bulunuyor.


