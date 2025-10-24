Haberler

Gabes'te Kimya Tesisine Protesto: 'Üniteler Sökülsün!'

Güncelleme:
Tunus'un Gabes kentinde yüzlerce kişi, kimya üretim tesisinden yayılan kirliliği protesto ederek 'Üniteler sökülsün' talebinde bulundu. Aktivistler, sağlıklı bir yaşam hakkının korunması için etkili adımlar atılmasını istiyor.

Tunus'un güneyindeki Gabes kentinde yüzlerce kişi, kimya üretim tesisinden yayılan kirliliği protesto etmek için gösteri düzenledi.

Gabes Çevre Hareketi aktivistlerinin "İş istemiyoruz. Tek ve net bir talebimiz var o da ünitelerin sökülmesi" sloganıyla düzenlediği gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Gösteride konuşan Gabes Çevre Hareketi aktivistlerinden Firas en-Nasifi, Gabes halkının, kimya tesisindeki ünitelerin sökülmesinden başka bir talepte bulunmadığını dile getirdi.

Nasifi, "Sağlık hakkı Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır ve insana yakışır sağlık hizmeti sunmak lütuf değil, görevdir. Bugün sloganımız ve talebimiz açık: Kimya tesisindeki ünitelerin sökülmesi." dedi.

Tunus'ta kimyasal kirlilik protestoları

Gabes kentinin yaklaşık 18 bin kişinin ikamet ettiği Şati es-Selam bölgesinde bulunan ve kent merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta yer alan kimya tesisinde fosfat arıtma üniteleri bulunuyor. Tesis, kentte kimyasal kirliliğe neden oluyor.

Bölgede bir grup ortaokul öğrencisi, eylül ayında, kimya tesisine ait ünitelerden yayılan gaz nedeniyle nefes darlığı yaşamıştı.

Gabes'te kimyasal kirlilik nedeniyle binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenmişti.

Artan tepkiler üzerine Tedarik ve İskan Bakanı Salah Zuvvari 20 Ekim'de parlamentoda yaptığı konuşmada hükümetin bu soruna "acil ve istisnai" çözümler getireceğini söylemiş, Cumhurbaşkanı Kays Said de kimyasal kirliliğin sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
