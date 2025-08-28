Gabbard'ın Liste Paylaşımı CIA'yı Gerdi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın güvenlik izinleri iptal edilen aktif görevdeki ve eski ulusal güvenlik yetkilisi 37 kişiyi açıkladığı listede, üst düzey bir Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) görevlisinin de yer aldığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Gabbard ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 19 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, gizli görevdeki bir CIA personelinin kimliğini de ifşa etti.

Yetkililer, söz konusu CIA personelinin, güvenlik izinleri iptal edilen 37 kişi arasında olduğuna işaret etti.

Gabbard'ın, CIA ajanının gizli görevde olduğunu bilmediğini ileri süren yetkililer, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün liste yayımlanmadan önce CIA ile "anlamlı" istişare yapmadığını kaydetti.

Yetkililer, listenin paylaşılmadan önceki akşam CIA'e gönderildiğini ve CIA'in Gabbard'ın ertesi gün isimleri açıklayacağından haberdar olmadığını aktardı.

Güvenlik izni iptal edilen yetkilinin, ajansın "Rusya uzmanı" olarak 20 yılı aşkın süredir görev yaptığı, 2014-2017 yıllarında Ulusal İstihbarat Konseyi'nde Rusya ve Avrasya uzmanı olarak çalıştığı, son dönemde ise CIA'nın Avrupa ve Avrasya misyon merkezinde üst düzey yönetici konumunda olduğu kaydedildi.

"Akıllı bir (ulusal istihbarat direktörü) CIA ile istişare ederdi"

CIA'in eski üst düzey yetkilisi Larry Pfeiffer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün istişarede bulunmadan gizli görevdeki bir personelin kimliğini ifşa etmesinin, kurumun gizlilik prosedürlerini ve yabancı hükümetlerle ilişkileri riske atabileceğini belirtti.

Pfeiffer, "Akıllı biri (Ulusal İstihbarat Direktörü) CIA ile istişare ederdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gabbard ile CIA Direktörü John Ratcliffe arasında daha önce de benzer anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Gabbard'ın temmuzda Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan seçimlere müdahalesine ilişkin bir raporu "kısmen sansürsüz" yayımlaması CIA tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, 19 Ağustos'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, federal hükümetin istihbarat camiasından 37 aktif görevdeki ve eski ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik izinlerini kaldırdığını duyurmuştu.

İzinleri kaldırılan görevlilerin çoğu yıllar önce hem üst düzey hem de göz önünden uzak pozisyonlarda görev yapmış isimlerden oluşuyor. Bazıları, 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili istihbarat değerlendirmelerinde yer almış ve Başkan Donald Trump'a eleştiri yöneltilen mektuplar imzalamıştı.