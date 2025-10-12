Haberler

Gabar Dağı'nda Kaybolan TIR Şoförü Sağ Bulundu

Gabar Dağı'nda Kaybolan TIR Şoförü Sağ Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda gece kaybolan TIR şoförü Rıdvan Varlı, sabah saatlerinde sağ olarak bulundu. Eşiyle konuştuğu sırada irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu Varlı, termal dron ile tespit edildi.

ŞIRNAK'ta Gabar Dağı'nda gece saatlerinde kullandığı TIR ile birlikte kaybolan Rıdvan Varlı, sabah saatlerinde sağ bulundu. Varlı'nın aracıyla girdiği bölgeden çıkamadığı ve bu nedenle mahsur kaldığı öğrenildi.

Olay, 01.00 sıralarında meydana geldi. Rıdvan Varlı'nın eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşiyle konuştuğu sırada irtibatın kesildiğini ve bir daha ulaşamadığını bildirdi. 34 VRE 12 plakalı TIR ile TPAO-TPİC petrol sahası içerisinde bulunduğu değerlendirilen Varlı için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen, 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 araç ve termal kameralı dron ile arama tarama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri ise 12 personel ve 3 araçla çalışmalara destek verdi. Ancak Gabar Dağı'nın sarp kayalıkları, sık orman dokusu ve zorlu arazi koşulları, arama çalışmalarını güçleştirdi. Görüş mesafesinin düşük olduğu anlarda termal görüntüleme sistemi devreye alındı. 06.45'te AFAD'a ait termal dron, TIR'dan biraz uzakta olan Rıdvan Varlı'yı sağ olarak tespit etti. Ekipler kısa sürede bölgeye giderek Varlı'ya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen sürücü, kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Varlı'nın girdiği bölgede aracıyla çıkamadığı, bu sebeple mahsur kaldığı, telefonunun çekmediği ve bölgede kalarak yardım beklediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Meclis'e geliyor! Evini kiraya verenlere kötü haber
Rojin'in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun

Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA bulunan Rojin'in babasından çağrı
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.