G7 ülkeleri İran'ın İsrail saldırısını görüşecek

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını tartışmak üzere bugün video konferans görüşmesi yapacak. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, İran'ın İsrail'e saldırısını görüşecek.

İTALYA BAŞBAKANI: SALDIRILARI KINIYORUZ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İtalyan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını belirtiyor. G7 Dönem Başkanı İtalya, bugün öğleden sonra liderler düzeyinde bir konferans düzenliyor. Bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına ilişkin güçlü endişelerimizi ifade ediyor ve bundan kaçınmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İTALYA'NIN LÜBNAN'DA BULUNAN ASKERLERİNE VURGU

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, dün gece başlayan misillemenin çok tehlikeli bir sarmalı harekete geçirebileceğini, önlerindeki birkaç saatin önemli olduğunu belirtti.

Tajani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile 12 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde G7 Dönem Başkanı İtalya'nın barışa ve Orta Doğu'da çatışmaların yayılmasının önlenmesine bağlı olduğunu aktardığını kaydetti.

"İran'ın durmasını umuyorum." ifadesini kullanan Tajani, dönem başkanı olmaları sebebiyle G7 ülkelerini harekete geçireceklerini kaydetti.

Tajani, yaşananları siyasi eylemler bakımından beraber değerlendireceklerini belirterek, "İlk amacımız, ateşe su atmaktır. Düşüncelerimiz öncelikle Gazze Şeridi'ne ama aynı zamanda 1100 askerimizin bulunduğu Lübnan'a, İsrail sınırına ve Hizbullah'ın bulunduğu bölgelere gidiyor. Onların güvenliği için hareket ediyoruz ve İran'dan da herhangi bir tepki gelmeyeceğine dair garanti aldık. Siyasetin daha fazla kontrol edemeyeceği bir sarmal istemiyoruz." görüşünü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.