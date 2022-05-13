G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı - Haberler

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G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı

AA - Phototek.de - Güncel
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Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Wangels beldesinde gerçekleştirilen G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı 2. gününde devam etti.

Almanya'nın Schleswig- Holstein eyaletinin Wangels beldesinde gerçekleştirilen G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı 2. gününde devam etti.

Toplantıya Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya dışişleri bakanları katıldı.

AA / Phototek.de - Güncel

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