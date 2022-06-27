G7 Liderler Zirvesi protesto edildi Göstericilerin açıklama için toplanması Göstericilerin yürüyüşü Güvenlik önlemleri Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi, bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Göstericilerin açıklama için toplanması Göstericilerin yürüyüşü Güvenlik önlemleri Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi, bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Zirvenin gerçekleştiği saraya doğru yürümek isteyen gruba polis eşlik etti. AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel Bavyera Almanya Güncel Haberler

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