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G7 Liderler Zirvesi protesto edildi

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Göstericilerin açıklama için toplanması Göstericilerin yürüyüşü Güvenlik önlemleri Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi, bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

Göstericilerin açıklama için toplanması

Göstericilerin yürüyüşü

Güvenlik önlemleri Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi, bir grup gösterici tarafından protesto edildi. Zirvenin gerçekleştiği saraya doğru yürümek isteyen gruba polis eşlik etti.

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Bavyera Almanya Güncel Haberler

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