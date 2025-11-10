Haberler

Futbolda Bahis Soruşturmasında Eyüpspor Başkanı ve Hakemler Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da futbolda bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem, 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamasıyla tutuklandı. Gazeteci Umut Eken ise 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda "bahis" soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem "müsabaka sonucunu etkileme", gazeteci Umut Eken ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 11 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklamasını ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul da dahil 12 şehirde 21 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, başsavcılık, ilk aşamada 17 hakem ve 3 kulüp başkanı ve bir gazeteci hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi uygulandığını açıklamıştı.

19 kişiye tutuklama istendi, 8'i tutuklandı

Bugün ise 17 hakem, bir kulüp başkanı ve bir gazeteci Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 18 kişi "müsabaka sonucunu etkileme", gazeteci Umut Eken ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem "müsabaka sonucunu etkileme" suçundan tutuklandı. Gazeteci Umut Eken hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. 11 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.