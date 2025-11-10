Futbolda Bahis Soruşturmasında Eyüpspor Başkanı ve Hakemler Tutuklandı

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda "bahis" soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem "müsabaka sonucunu etkileme", gazeteci Umut Eken ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 11 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklamasını ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul da dahil 12 şehirde 21 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, başsavcılık, ilk aşamada 17 hakem ve 3 kulüp başkanı ve bir gazeteci hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi uygulandığını açıklamıştı.

19 kişiye tutuklama istendi, 8'i tutuklandı

Bugün ise 17 hakem, bir kulüp başkanı ve bir gazeteci Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 18 kişi "müsabaka sonucunu etkileme", gazeteci Umut Eken ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem "müsabaka sonucunu etkileme" suçundan tutuklandı. Gazeteci Umut Eken hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. 11 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.