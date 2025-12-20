Silahlı kavgada yaralanan futbolcu, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada, tabancayla vurulan 3 yaralıdan Sultanbeyli Belediyespor futbolcusu Uğurcan Bekçi (27), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 17 Aralık'ta İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) ile bir grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen Uğurcan Bekçi ile Bölek ve Aracı tabancayla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, üzerinden 21 tabanca fişeği çıkan A.C.G. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KURTARILAMADI

Kasığından yaralanan Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.