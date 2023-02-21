Futbolcu Atsu'nun Naaşı Gana'ya Ulaştı
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Hatay'da yıkılan Rönesans Residence'ta hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun naaşı Gana'nın başkenti Akra'ya getirildi.
Hatay'da yıkılan Rönesans Residence'ta hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun naaşı Gana'nın başkenti Akra'ya getirildi.
Gana bayrağına sarılı Atsu'nun tabutu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia ve büyük bir askeri tören alayı tarafından karşılandı.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel