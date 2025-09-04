Fushan'da Türk Kahvesi İle Kültür Köprüsü

HAİKOU, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin kahve kültürüyle ünlü Fushan kasabasında sunulan Türk kahvesi, özellikle gençlerden yoğun ilgi görüyor ve adeta iki ülke arasında bir kültür köprüsüne dönüşüyor.

Neredeyse bir asırdır kahve yetiştiriciliği yapılan Fushan kasabasındaki bir kafe, geleneksel pişirme yöntemine bağlı kalarak sunduğu Türk kahvesinin kendine özgü tadıyla öne çıkıyor. Türk kahvesi sunumunda kum üzerinde kahve pişirilen özel ocaklar, el yapımı cezveler ve işlemeli fincanlar gibi otantik gereçler kullanan kafe, kasabada benzersiz bir deneyim sunuyor.

Kafeyi, Fushan'ın yerlisi olan, 35 yaşındaki Wang Shangcheng işletiyor. Uzun zamandır kendi kafesini açma hayali kuran Wang, üniversite yıllarından beri Türk kültürüne hayranlık duyduğunu ifade ediyor. 2023 yılında kasabada uluslararası kahve çeşitlerini artırmaya yönelik programın başlatılmasını fırsat olarak değerlendiren Wang, yüzlerce yıllık Türk kahvesi geleneğini memleketine getirmeye karar vermiş.

Birçok Çinli gencin kahve sayesinde Türk kültürünü keşfettiğine inanan Wang, ticari girişim olarak başlayan projenin, sessiz sedasız Çin ve Türkiye arasında bir kültür köprüsü haline geldiğini belirtiyor.