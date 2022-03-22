Furkan Vakfı tartışması büyüyor

ADANA (DailyMotion.com) - Furkan Vakfı üyelerinin, Adana'daki gösterisine polisin sert müdahalesi yoğun tartışmalara neden oldu. İçişleri Bakanlığı polisin müdahalesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çağdaş Hukukçular Derneği'ne göre ise polisler hakkında işkence suçundan soruşturma açılması gerekiyor.

DailyMotion.com / Güncel