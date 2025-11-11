Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı" Suçlamasıyla Tutuklandı

(İSTANBUL) "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Furkan Bölükbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İktidar yanlısı paylaşımları ile tanınan Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya platformu X'te yapmış olduğu paylaşım nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılğı'nca,TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"10/11/2025 tarihinde X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak TCK 310. maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Furkan Bölükbaş'ın gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi kararına istinaden 11/11/2025 tarihinde savunması alındıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Bölükbaşı, X hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri yazmıştı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."