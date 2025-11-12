Haberler

Fung-wong Tayfunu Filipinler'de Can Almaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 36 kişi yaralandı, 2 kişi ise kayıp.

Inquirer News'in haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Tayfunun ülke genelindeki 15 bölgede, 2,4 milyondan fazla kişiyi etkilediği kaydedildi.

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle de 232 kişi hayatını kaybetmiş, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Haberler.com
