Çin'de Fujian Sahil Güvenliği, Kinmen Adaları Yakınlarındaki Sularda Rutin Devriye Görevleri Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Doğu Çin'in Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi perşembe günü Kinmen adaları yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde rutin kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, sahil güvenlik güçlerinin devriye görevleri sırasında kilit öneme sahip bölgelerde kontrolü sıkılaştırmak üzere filo düzeniyle denize açılma, tespit ve doğrulama ve telsiz uyarıları yapma gibi önlemler aldığını söyledi.

Zhu, Fujian eyaletinin sahil güvenlik biriminin yılın başından bu yana Kinmen yakınlarındaki sularda kolluk devriye görevlerini sürekli olarak artırmak üzere filolar oluşturduğunu ifade etti.

Zhu, bu tür önlemlerin hem Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki Çinli balıkçıların meşru hak ve çıkarları ve can ve mal güvenliklerinin korunmasını hem de Kinmen adaları yakınlarındaki sularda olağan seyrüsefer ve operasyon düzeninin etkili şekilde sürdürülmesini sağladığını belirtti.