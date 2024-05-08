FSMVÜ Öğrenci ve Akademisyenleri İsrail'in Gazze'deki Soykırımını Protesto Etti

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) öğrenci ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için eylem gerçekleştirdi.

Üniversitenin Üsküdar'daki Atik Valide Yerleşkesi'nde düzenlenen ve Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, akademisyenler ile öğrencilerin bir araya geldiği eylem, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Ellerinde, İngilizce, Türkçe ve Arapça "Üniversite öğrencileri İsrail'e karşı", "Gazze Yüreğimdir", "Refah için ayağa kalkın", "Kampüsten direnişe bin selam" yazılı pankartlar ile kanı temsilen kırmızı boyalı bebek kıyafeti taşıyan öğrenciler, sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Şimşek, burada yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözü önünde vurdumduymazca 15 bini çocuk 35 bin masum Filistinlinin katledildiğini ifade etti.

Bunun çeşitli platformlarda dünyaya duyurulmaya çalışıldığına değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"Ama görüyoruz ki 'özgür' diye tırnak içerisinde ifade ettiğimiz Batı dünyasında üniversitelerde öğrenci, akademisyen arkadaşlarımız bu zulmü, katliamı, soykırımı dünyaya haykırırken sesleri kısılmaya çalışılıyor. İşte Türkiye'deki bu gösterinin en temel özelliği de bu olsa gerek. Özgür dünyanın dışında kalan bizim gibi ülkelerde, bu duyarlılığı öğrenci arkadaşlarım gösteriyor. Bizler de üniversite yönetimi olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz."

Topkapı Sarayı'ndaki "Burası mazlumların sığınağıdır." yazısını anımsatan Prof. Dr. Nevzat Şimşek, sadece üniversitelerinin değil, Türk hükümetinin, Türkiye genelinde tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin, Türk milletinin bu duyarlılığı gösterdiğini kaydetti. Şimşek, aynı duyarlılığı tüm dünyadan beklediklerini ilan ettiklerini söyledi.

? "Protestolarında öğrenci ve akademisyenlerin yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz"

Konuşmanın ardından Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanan bildiri okundu.

Grup adına bildirinin Türkçesini okuyan FSMVÜ öğrencisi Sare Akın, İsrail'in Filistinlilere yönelik 75 yılı aşkın süredir düzenlediği insanlık dışı işgal ve katliam politikalarının, 7 Ekim'den bu yana daha da artarak soykırıma dönüştüğünü anlattı.

Tüm dünyanın gözleri önünde hastanelerin bombalandığını, bebeklerin, çocukların ve kadınların acımasızca öldürüldüğünü, her türlü insani yardımın engellendiğini belirten Akın, "Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmeyen, katil devleti finanse eden ABD, Gazze'deki soykırıma varan zulmün bizatihi faili konumunda olmayı sürdürmektedir. Buna karşın son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Akın, kampüslerde adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenlerin de destek verdiğini gördüklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in 200 gündür eyleme döktüğü vahşete seslerini çıkarmayan pek adil ve demokrasi yanlısı Batı ülkeleri, söz konusu insanlığa ve mazluma destek olan kendi halkı olduğunda derhal müdahalede bulunmuş, vicdan sahibi öğrenci ve akademisyenlerin üzerine sert bir şekilde sert müdahale gerçekleştirmiştir. Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen bu vahşete üç maymunu oynayan ülkeler ve yöneticilerine rağmen, siyonistlerin soykırımına sessiz kalmayan, protestolar düzenleyen öğrenci ve akademisyenleri gözaltına alan yönetimlerin, kampüslere girişleri kısıtladığına, kimi ülkelerde kontrolsüz şiddete de başvurduğuna şahit oluyoruz. Bizler de üniversite öğrencileri olarak hocalarımızla beraber başta Amerika, Fransa, İngiltere, Hollanda ve İspanya olmak üzere siyonist İsrail'e her şartta destek veren fikirleri, kişileri ve devletleri kınıyor, protestolarında öğrenci ve akademisyenlerin yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz."

Filistin halkıyla ve Filistin halkı için sesini yükselten tüm vicdanlı insanlarla dayanışma ve birlik içerisinde olduklarını ilan ettiklerini kaydeden Akın, "Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. Filistin halkının haklı ve onurlu davasında yanındayız. İnanıyoruz ki, insanlık vicdanı, siyonizmi yenecek. 'Yaşasın küresel intifada.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Bildirinin okunmasının ardından öğrenciler ve akademisyenler üniversite önünden Üsküdar sahiline yürüdü.

Öğrencilerin "Katil İsrail, işbirlikli ABD", "Aksa tufanı siyonizmi yenecek", "Ümmet, Hamas'la gurur duyuyor", "Üsküdar'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde sloganlar atıp tekbirler getirerek gerçekleştirdikleri yürüyüş, sahildeki konuşmaların ardından sona erdi.