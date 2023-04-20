Frontex'in Kuzey Makedonya'daki ortak operasyonunun resmi lansmanı yapıldı

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığınca Frontex'in Kuzey Makedonya'daki ortak operasyonunun resmi lansmanı gerçekleştirildi.

Başkent Üsküp'te düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Birinci Başbakan Yardımcısı Artan Grubi, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Frontex Direktörü Hans Leijtens, Avrupa Birliği'nin (AB) Üsküp Misyon Şefi David Geer, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Lena Dupont ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Kovaçevski ve Geer, düzensiz göçle mücadelede ortak operasyonların önemini vurguladı.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson da telekonferansla bir konuşma yaptı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski ve Frontex Direktörü Leijtens, tören sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Spasovski, bugünkü faaliyetin, hem başında bulunduğu Bakanlık hem de Kuzey Makedonya'nın tüm vatandaşları için özel öneme sahip olduğunu belirterek, küresel zorluklarla sadece ortak bir yaklaşımla başa çıkılabileceğini söyledi.

Polis memurları dışında Frontex'in devriye araçları ve donanımı da sunacağını ifade eden Spasovski, "Frontex'le bugün yaptığımız bu ortak faaliyetle yasa dışı göçle mücadelede yalnız olmadığımız yönünde önemli bir mesaj gönderiyoruz." dedi.

Spasovski, "Avrupa Birliği ile işbirliğinin artırılması ve Avrupa gündeminin önceliklerinin yerine getirilmesi, vatandaşlarımız için somut kazanımlar sağlıyor. Yasa dışı göç ve sınır ötesi suçla mücadeledeki ortak çalışmalarımız, hem Kuzey Makedonya vatandaşları hem de Avrupa Birliği vatandaşları için kaçınılmaz bir şekilde güvenliği garanti edecektir." diye konuştu.

"Operasyonun bir parçası olarak her ay 111 daimi memur görevlendireceğiz"

Frontex Direktörü Leijtens ise operasyonun, AB ve Kuzey Makedonya arasındaki işbirliğin artışına vurgu yaptığını kaydetti.

Operasyonun, göçmenlerin hareketlerini kontrol etmeyi ve sınır ötesi suçla mücadele etmeyi amaçladığını dile getiren Leijtens, Frontex memurlarının Kuzey Makedonya yasalarına, uluslararası yasaya ve AB yasalarına uyacaklarının altını çizdi.

Söz konusu operasyonun, 24 Ocak 2024'e kadar devam edeceğini bildiren Leijtens, operasyonun uzatılması ihtimalinin de bulunduğunu ifade etti.

Tüm faaliyetlerin yerel memurlarla işbirliği halinde gerçekleştirileceğine dikkati çeken Leijtens, "Kuzey Makedonya'daki operasyonun bir parçası olarak her ay 111 daimi memur görevlendireceğiz. Şunu açıklığa kavuşturalım. Kuzey Makedonya'da çalışacak memurlar, Kuzey Makedonya makamlarının kontrolü altında çalışacak." dedi.

Kuzey Makedonya, Ekim 2022'de Frontex anlaşmasını imzalamıştı.