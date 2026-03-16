Frontex'e ait bir gemi Meis Adası açıklarında battı

Güncelleme:
Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'e bağlı Estonya'ya ait bir gemi, Meis Adası açıklarında karaya oturarak battı. Olayda 6 personelden 2'sinin yaralandığı bildiriliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e bağlı bir geminin Meis Adası açıklarında battığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Meis Adası açıklarında Frontex'e ait bir gemi karaya oturarak battı.

Estonya'ya ait Frontex gemisinde 6 personelin olduğu ve olayda 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
