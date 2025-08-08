Frig Vadisi'nde Pelikanlar Bir Araya Geldi
Kütahya'daki Porsuk Baraj Gölü, yeni misafirleri olan pelikanların avlanma görüntüleriyle renklendi. Turistler, pelikanları fotoğraflamak için gölde yoğun ilgi gösterdi.
Kütahya'da tarihi Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü'nün yeni misafirleri pelikanlar oldu.
Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi'nde yer alan Porsuk Baraj Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor.
Göl üzerinde uçan pelikan sürüsü, güzel görüntüler oluşturdu. Göle gelen yerli ve yabancı turistler, pelikanları fotoğraflamaya çalıştı.
Çok sayıda balık türünün yaşadığı göle gelen pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.
