Frida Kahlo Kostümüyle Sanat Sergisine Katıldılar

Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Frida Kahlo makyajı ve kostümüyle Grand Pera'daki "Frida'nın Günlükleri" sergisine katıldı.

Taksim Meydanı'nda bir araya gelip Grand Pera'ya yürüyen Frida Kahlo makyajlı ve kostümlü öğrencileri yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşan sergiyi gezen öğrenciler, sergideki eserleri inceleyerek, fotoğraflar çekti.

"Öğrencilerimizden gelen bütün fikirlere açığız"

Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Beyza Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle bütün sanatçıların eserleri üzerine çalıştıklarını belirterek, özellikle yakın dönem sanatçıları öğrencilerin iyi bildiğini söyledi.

Frida Kahlo sergisine böyle bir konseptle gelmenin daha faydalı olacağını düşündüklerini aktaran Yılmaz, "Frida Kahlo'nun yaşantısını ve eserlerini bugüne getirmek için çıktığımız yolda çok güzel şeyler yaşadık. Onlar da çok hevesli ve heyecanlıydı. Hepsi çok güzel hazırlandı." dedi.

Sergiyi bu konseptle ziyaret etmenin öğrenciler için çok güzel bir anı olacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu olayın zihinlerinde çok güzel yer edineceğini düşünüyorum. Hepsi zaten bir sanatçı adayı olarak buna hazır. Bugün biz Frida Kahlo olduk. Bizim için her şey çok güzel ilerledi. Onların hayatında da çok güzel anılar biriktireceğini düşünüyorum. Öğrencilerimizden gelen bütün fikirlere açığız. Çünkü onların fikirleri ve yaratıcılıkları geliştikçe ilerleyebiliyoruz. Çıktığımız bu yolda, öğrencilerimizle çok güzel çalışmalar çıkartacağımızı düşünüyoruz."

"İnşallah bir gün onun gibi bir sanatçı olurum"

Öğrencilerden Ezel Sarıçoban, Kahlo'yu "özgürlük, renk, sevgi ve aşk" kelimeleriyle tanımlayarak, "Frida bence aşkı ve sevgiyi temsil ediyor. Buraya geldiğimde Frida'nın insanı daha mutlu, daha özgür hissettiren, enerji veren ve yaşamın zorluklarına karşı mücadele eden bir insan olduğunu gördüm. Hayatın zorluklarına katlanmış, bir bacağını kaybetmiş ve 30'dan fazla ameliyat geçirmiş bir insan." şeklinde konuştu.

California Helin Akcan, Frida Kahlo'nun çok güçlü bir kadın olduğuna dikkati çekerek, çok güçlü ve başarılı bir sanatçıyı temsil ettiği için gururlu hissettiğini, sergiyi de çok beğendiğini söyledi.

Asel Karahan, sergiyi çok heyecan verici bulduğunu aktararak, "Alanında öncü isimleri tanımak çok güzel hissettiriyor. Daha yeni bilgiler, kişiler ve tarzlar öğrenmek, bizim hayal gücümüzü ve ufkumuzu daha çok açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Leylan Değirmenci de Kahlo'nun sanata bakış açısını çok beğendiğini vurgulayarak, "Açıkçası çok şanslıyım böyle bir etkinliğe katıldığım için. İnşallah bir gün onun gibi bir sanatçı olurum." ifadelerini kullandı.

Duru Çetin ise her sanatçı adayının Frida Kahlo'yu örnek alabileceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz özellikle Frida gibi giyinerek onu daha çok benimsedik. Bu da onun gözünden, resimlerine, sanata ve hayata bakış açımızı geliştirdi. Çok güzel tepkiler aldık. Fotoğraflarımızı çektiler, bize hayranlık duydular. Bu da çok hoştu. Bence insanlar bunu bireysel de gerçekleştirebilir."

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, 26 Ekim'e kadar görülebilecek.