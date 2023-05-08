- Freni boşalan turist otobüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 35 yaralı

JAKARTA - Endonezya'nın Central Java eyaletinde park halindeki turist otobüsü freninin boşalması nedeniyle yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 35 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Central Java eyaletinde yer alan Slawi'de park halindeki turist otobüsü freninin boşlaması nedeniyle yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 35 kişi yaralandı. Kaza anında yolcuların birçoğunun araç içinde, şoförün ise diğer yolcuları beklemek üzere araç dışında olduğu aktarıldı.

Slawi Polis Şefi Mochammad Sajarod Zakun yaptığı açıklamada, kaza anında otobüsün içinde 50 kişiden oluşan bir turist kafilesi olduğunu belirterek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Olay anında otobüsün park halinde ve çalışır halde olduğu ifade edilerek, kazaya araç içinde bulunan bir çocuğun korna çalmak isterken yanlışlıkla el frenini indirmesinin neden olduğundan şüphe ediliyor.