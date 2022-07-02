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Freni boşalan traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Altıntaş - Güncel
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Freni boşalan traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, freni boşalan traktörün şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, freni boşalan traktörün şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, kırsal Göynük Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmekte olan Rafet Tunç (75) yönetimindeki 55 PG 552 plakalı traktör, rampadan indiği sırada freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, traktörde bulunan Gülperi Tunç (50) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Rafet Tunç, Cengiz Tunç (64) ve Eda Tunç (12) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Gediz Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Eda Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rafet ve Cengiz Tunç'un ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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