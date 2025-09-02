Freni Boşalan Panelvan Yokuş Aşağı Kontrolden Çıktı
Kağıthane'de frenleri boşalan bir panelvan, hafif ticari bir araca çarptıktan sonra inşaat alanına girerek durabildi. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, panelvanda hasar meydana geldi.
Gürsel Mahallesi Nişane Caddesi'nden Dünür Sokağı'na doğru yokuş aşağı inen 34 NL 3488 plakalı panelvan, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Hızla yokuş aşağı ilerleyen araç önce 34 YJ 1230 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından bir inşaat alanına girerek durabildi.
Kazada yaralanan olmazken panelvanda hasar oluştu.
Panelvan, bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.
