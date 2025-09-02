Freni Boşalan Panelvan Yokuş Aşağı Kontrolden Çıktı

Freni Boşalan Panelvan Yokuş Aşağı Kontrolden Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de frenleri boşalan bir panelvan, hafif ticari bir araca çarptıktan sonra inşaat alanına girerek durabildi. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, panelvanda hasar meydana geldi.

Kağıthane'de freni boşalan panelvan, bir araca çarptıktan sonra inşaat alanına girdi.

Gürsel Mahallesi Nişane Caddesi'nden Dünür Sokağı'na doğru yokuş aşağı inen 34 NL 3488 plakalı panelvan, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Hızla yokuş aşağı ilerleyen araç önce 34 YJ 1230 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından bir inşaat alanına girerek durabildi.

Kazada yaralanan olmazken panelvanda hasar oluştu.

Panelvan, bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı

Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro bildirimine saatler kaldı! Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldız için kapışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.