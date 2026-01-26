Haberler

Freni boşalan otobüs, duvarda asılı kaldı

Freni boşalan otobüs, duvarda asılı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde frekans boşalan bir halk otobüsü, parkın duvarında asılı kaldı. Olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm gerçekleşmedi.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, freni boşalan halk otobüsü, belediye binası yanındaki parkın duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Aksu ilçesinde dün öğle saatlerinde, freni boşalan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 AU 0176 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak Aksu Belediye binasının yan tarafında bulunan parkın duvarında asılı kaldı. Parkta o sırada kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Kazanın ardından, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Bulabiliyorsanız bulun' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

"Bulabiliyorsanız bulun" deyip meydan okuyan genç kız için karar