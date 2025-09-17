Freni Boşalan Kamyon Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti
Hatay'da freni boşalan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada şoför Yılmaz Kanal hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan çalışmalarla Kanal'ın cesedi çıkarıldı.
Kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Kanal yönetimindeki 06 FU 7742 plakalı hafriyat kamyonu, freni patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında ezilen Kanal'ın cesedi, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Kanal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel