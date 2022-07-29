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Freni boşalan halk otobüsünün şoförü, yaptığı manevra ile olası faciayı önledi

Freni boşalan halk otobüsünün şoförü, yaptığı manevra ile olası faciayı önledi

Freni boşalan halk otobüsünün şoförü, yaptığı manevra ile olası faciayı önlediANKARA'da seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü, şoförün manevrasıyla kaldırıma çıkıp, yol kenarındaki binanın balkon kısmına çarparak durabildi.

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Freni boşalan halk otobüsünün şoförü, yaptığı manevra ile olası faciayı önledi

ANKARA'da seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü, şoförün manevrasıyla kaldırıma çıkıp, yol kenarındaki binanın balkon kısmına çarparak durabildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde meydana geldi. Oktay Suna (48) yönetimindeki 06 DD 9609 plakalı halk otobüsü, son durakta yolcuları indirdikten sonra hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen otobüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Şoförün durdurmak için manevra yaptığı otobüs, kaldırıma çıkıp, yol kenarındaki binanın balkon kısmına hafif çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.Otobüs şoförü Oktay Suna, "Yolcuları son durakta indirdikten sonra hareket ettim. Seyir halindeyken otobüsün freni boşaldı. Yolda çocukları görünce direksiyonu çevirdim. Çok şükür, o sırada araçta kimse yoktu" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Olay yerinden görüntü

Otobüsten görüntü

Şoför ile röp.

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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