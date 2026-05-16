Haberler

Fransız Uçak Gemisi Hürmüz Boğazı Misyonu İçin Umman Denizi'ne Ulaştı

Fransız Uçak Gemisi Hürmüz Boğazı Misyonu İçin Umman Denizi'ne Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Alice Rufo, Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubunun Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir misyon için Umman Denizi'ne ulaştığını duyurdu. Fransa, seyrüsefer serbestisini savunma amaçlı olarak desteklediğini belirtti.

PARİS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Alice Rufo, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubunun Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir misyon kapsamında Umman Denizi'ne ulaştığını duyurdu.

Cuma günü Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye konuşan Rufo, Fransa'nın tutumunun "tamamen savunma amaçlı" olduğunu ve uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde, boğazdaki seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Rufo, uçak gemisi grubunun Körfez bölgesindeki varlığının durumu değerlendirme ve bölgesel ile küresel diplomatik denklemde ağırlığını koyma imkanı sağladığını kaydetti.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Fransız donanmasının amiral gemisi 6 Mayıs'ta Süveyş Kanalı'ndan geçtikten sonra, Fransa'nın askeri destek üssünün bulunduğu Cibuti'de birkaç gün mola verdi.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem

Okul saldırıları sonrası başlatıldı! MEB sistemi genişletiyor
Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu