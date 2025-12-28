Fransız Sinemasının Efsanesi Brigitte Bardot 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Fransız sinemasının simge isimlerinden, 1950-60'lı yıllara damgasını vuran oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Brigitte Bardot'un vefatı, kurucusu olduğu Brigitte Bardot Vakfı tarafından açıkladı. Vakıftan yapılan açıklamada, Bardot'nun "hayatını hayvanların korunmasına adamış bir sanatçı" olduğu vurgulanarak, ölümünün büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

1934 yılında Paris'te doğan Bardot, henüz 22 yaşındayken Roger Vadim'in yönettiği And God Created Woman (Ve Tanrı Kadını Yarattı) filmiyle uluslararası şöhrete kavuştu. Film, onu yalnızca dönemin en tanınmış yıldızlarından biri haline getirmekle kalmadı, aynı zamanda modern kadın imgesinin sinemadaki simgelerinden biri haline getirdi.

1950-1960'lar boyunca Avrupa ve Hollywood yapımlarında rol alan Bardot, sinema kariyerinin yanı sıra moda dünyasında ses getirdi, döneminin en güçlü stil ikonlarından biri oldu.

1970'li yılların başında oyunculuğu bırakan Bardot, yaşamının geri kalanını hayvan hakları mücadelesine adadı. 1986 yılında kurduğu Brigitte Bardot Vakfı aracılığıyla özellikle hayvanlara yönelik şiddet, kürk ticareti ve avcılık karşıtı kampanyalar yürüttü. Ancak Bardot'nun sonraki yıllardaki siyasi çıkışları giderek tartışmalı bir hal aldı. Göç, İslam ve Fransa'nın ulusal kimliği üzerine yaptığı muhafazakar açıklamalar nedeniyle aşırı sağa yakın durmakla eleştirilen Bardot, bazı ifadeleri nedeniyle "ırkçı nefreti körüklemek" suçlamasıyla birden fazla kez para cezasına çarptırıldı. Bardot ise kendisini, siyasi değil, kültürel kaygılarla konuşan bir hayvan hakları savunucusu olarak tanımladı.

Yirminci yüzyılın en tanınan sinema ikonlarından biri olmayı başaran Bardot, aynı zamanda Fransa'nın kültürel hafızasında iz bırakan bir figür olarak görülüyordu.