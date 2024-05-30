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Fransız Milletvekili Filistin Bayrağı Açtığı İçin Men Edildi

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Fransız Ulusal Meclisinde Filistin bayrağı açan muhalif milletvekili Sebastien Delogu, meclisteki görevlerinden 15 günlüğüne men edildi. Delogu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.

Fransız Ulusal Meclisinde Filistin bayrağı açtığı için meclisteki görevlerinden 15 günlüğüne men edilen muhalif milletvekili Sebastien Delogu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Bouches-du-Rhone milletvekili Delogu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "sömürgeleştirilmiş ve katledilmiş bir halkın bayrağını açtığı için" yaptırıma uğramasının "otoriter rejime yakışır" bir durum olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini işaret ederek "Barış sesleri ölmekte olan bir gücün yasaklarına, çağırmalarına ve şiddetine maruz kalıyor." ifadesine yer veren Delogu, Filistin bayrağı açtığı için 15 gün Ulusal Meclisten men edilmesine ilişkin AİHM'e başvurduğunu belirtti.

Delogu, "Soykırıma ortak olan Fransa, bizim Fransamız değil." ifadesini kullandı.

Fransız Ulusal Meclisinde 28 Mayıs'ta yapılan oturuma, Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine ara verilmişti.

Delogu, bu hareketi nedeniyle 15 gün meclisten men cezası almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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