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Fransız Milletvekili Delogu Gözaltına Alındı

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Fransız milletvekili Sebastien Delogu, sivil polislerle yaşadığı tartışmanın ardından 'kamu yetkisi olan kişiye hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay, Marsilya'da bir apartman girişinde yaşandı ve karşılıklı şikayetlerle soruşturma başlatıldı.

Fransız Milletvekili Sebastien Delogu'nun, hafta başında sivil polislerle yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Delogu, hafta başında sivil polislerle yaşadığı tartışmaya ilişkin ifade vermek üzere Marsilya kentindeki karakola gitti.

Marsilya Savcılığı, "kamu yetkisi olan kişiye yönelik hakaret" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Delogu'nun gözaltına alındığını bildirdi.

Delogu'nun Marsilya'da yaşadığı apartmanın girişinde 24 Ağustos'ta, Fransız milletvekili ve sivil kıyafetli polisler arasında tartışma yaşanmıştı.

Olayla ilgili 3 polis "kamu yetkisi olan kişiye yönelik hakaret" gerekçesiyle ve Delogu ise "kasıtlı şiddet" gerekçesiyle ayrı ayrı şikayetçi olmuştu.

Polisler bir lüks saatin çalındığına dair ihbar aldıktan sonra olay yerine intikal ettiklerini, Delogu'nun apartmana girmelerine izin vermediğini ve kendilerine hakaret ettiğini iddia ediyor.

Delogu ise sivil kıyafetli kişilerin polis olduğuna dair kanıtın olmadığını, polislerden birinin kendisini ittiğini ileri sürüyor.

Görüntüleri kısmen basına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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