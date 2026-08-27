Fransız Milletvekili Delogu Gözaltına Alındı

Fransız Milletvekili Sebastien Delogu'nun, hafta başında sivil polislerle yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Delogu, hafta başında sivil polislerle yaşadığı tartışmaya ilişkin ifade vermek üzere Marsilya kentindeki karakola gitti.

Marsilya Savcılığı, "kamu yetkisi olan kişiye yönelik hakaret" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Delogu'nun gözaltına alındığını bildirdi.

Delogu'nun Marsilya'da yaşadığı apartmanın girişinde 24 Ağustos'ta, Fransız milletvekili ve sivil kıyafetli polisler arasında tartışma yaşanmıştı.

Olayla ilgili 3 polis "kamu yetkisi olan kişiye yönelik hakaret" gerekçesiyle ve Delogu ise "kasıtlı şiddet" gerekçesiyle ayrı ayrı şikayetçi olmuştu.

Polisler bir lüks saatin çalındığına dair ihbar aldıktan sonra olay yerine intikal ettiklerini, Delogu'nun apartmana girmelerine izin vermediğini ve kendilerine hakaret ettiğini iddia ediyor.

Delogu ise sivil kıyafetli kişilerin polis olduğuna dair kanıtın olmadığını, polislerden birinin kendisini ittiğini ileri sürüyor.

Görüntüleri kısmen basına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA