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Fransız Komedyen İsrail Başbakanı'na Yönelik Eleştiriler Nedeniyle İşten Çıkarıldı

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Fransız komedyen Guillaume Meurice, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirel sözleri nedeniyle ulusal radyo kuruluşu Radio France'taki işinden çıkarıldı. Meurice'in Gazze'ye saldırıları eleştiren ifadeleri nedeniyle iş sözleşmesi erken feshedildi.

Fransız komedyen Guillaume Meurice, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirel sözleri nedeniyle ulusal radyo kuruluşu Radio France'taki işinden çıkarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız komedyen Meurice, Radio France'a bağlı Radio Inter'deki programda, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu'yu mizah yollu eleştiren ifadeleri nedeniyle işinden oldu.

Radio France, komedyene "büyük bir yanlıştan ötürü iş sözleşmesinin erken feshedildiğini" bildirdi.

Radio France Yürütme Kurulu Başkanı Sibyle Veil, komedyenin işten çıkarılmasına ilişkin Le Monde'a yaptığı açıklamada, bu kararın, Meurice'in "inatçılığı ve tekrar eden sadakatsizliği" nedeniyle alındığını belirtti.

Kurum içinde "ifade özgürlüğünün ve mizahın hiçbir şekilde hedef alınmadığını" savunan Veil, komedyenin uyarılara rağmen söylemlerine devam ettiğini ve kendilerine işten çıkarmak dışında başka seçenek bırakmadığını ileri sürdü.

Avrupa Yahudileri Örgütü, 29 Ekim'deki programda, Netanyahu'ya yönelik eleştirel ve mizahi ifadelerinin ardından Guillaume Meurice hakkında "şiddeti teşvik ettiği ve Yahudi karşıtı nefret yaydığı" gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Fransız komedyen, 2 Mayıs'ta açığa alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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