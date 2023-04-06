Fransız İlaç Firması Sanofi, Aşı Üretiminde Çin'le İşbirliğini Geliştiriyor

Fransız ilaç devi Sanofi ile Çin'in Shenzhen kentine bağlı Pingshan bölgesinin yönetimi arasında, Salı günü aşı alanında işbirliğine ilişkin bir niyet mektubu imzalandı.

İki taraf, Çin pazarına yenilikçi aşıların girişini hızlandırma ve Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'nde biyofarmasötik sanayinin yenilikçi gelişimini destekleme konusunda anlaştı.

SES 1 (İngilizce): THOMAS TRIOMPHE, Sanofi Genel Müdür Yardımcısı ve Aşı Bölümü Başkanı:

"Pingshan bölgesi ve Shenzhen ile bu ortaklığı imzalamak büyük bir zevk, çok mutluyum. Bu bizim için çok önemli bir ortaklık çünkü Sanofi'nin Çin'de özellikle aşı alanında büyümesi, bölgede doğru ekonomik ortamın birlikte inşa edilmesi açısından Pingshan ve Shenzhen'in güçlü yatırımlarına çok şey borçlu. Bu, doğru seviyede bir ortam olmadan yapılamazdı ve bu ortamı burada bulduk ve bölge ekonomileri için de doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz."

Pingshan'daki biyofarmasötik işletme sayısı 2022'de 1000'i aşarak bölgede bir biyosanayi grubu haline geldi.

SES 2 (İngilizce): THOMAS TRIOMPHE, Sanofi Genel Müdür Yardımcısı ve Aşı Bölümü Başkanı:

"Bugün bulunduğumuz yer çok özel bir yer. Pingshan'da 20 yıldan uzun bir süredir bulunduğumuz malum. Önce üretim tesislerimizle buradaydık. Şimdi ise Aşı İnovasyon Merkezi ile. Bu bizim için çok önemli bir fırsat. Bu merkez, bilimde neler yaptığımızı paylaşmak ve bu bilimin aşılanmanın yararları açısından insanlara sağladığı halk sağlığı yararlarını paylaşmak için eğitim ve tıbbi tartışma için bir fırsat. Bu yüzden eşsiz bir konum. İşbirliği ve etkileşim yaratıp teşvik edecek olan merkezin bölgede ekonomik olarak büyüyeceğine ve insanların sıhhatını arttıracağına inanıyoruz."

SES 3 (İngilizce): THOMAS TRIOMPHE, Sanofi Genel Müdür Yardımcısı ve Aşı Bölümü Başkanı:

"Büyük Körfez Bölgesi'nde son birkaç yıldır büyüyen bir biyofarmasötik ve aşı sektörü oluşmasını sağlamak amacıyla önemli yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Bildiğim kadarıyla bu yatırımlar ilk Pingshan'da başladı ve Büyük Körfez Bölgesi'nde genel olarak artıyor. Buranın revaçta bir yer olduğunu düşünüyorum. Giderek daha fazla çok uluslu şirketi bölgeye fiilen yatırım yapmaya davet ediyoruz ve giderek daha fazla ortak görmeye başladığımızı düşünüyoruz. Sanofi aşılarını ele alırsanız, bölgedeki biyofarmasötik sanayinin ilerlemesi için gerekli ortamı oluşturabilmek amacıyla bölgedeki birçok küçük firmayla ortaklık halindeyiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor.(XHTV)