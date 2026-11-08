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Fransız aday Melenchon, Filistin filolarına Fransız gemilerinin refakatini vaat etti

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Fransız aday Melenchon, Filistin filolarına Fransız gemilerinin refakatini vaat etti
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Melenchon, seçilmesi halinde Fransız gemilerinin gerekirse Filistin destek filolarına refakat edeceğini vaat etti. Aday, Bourget mitinginde Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı Filistinlilere yardım için doğrudan harekete geçeceklerini de söyledi.

Fransız cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, seçilmesi halinde Fransız gemilerinin gerekmesi durumunda Filistin halkına destek filolarına refakat edeceği vaadinde bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, Fransa'nın Bourget kentinde düzenlediği mitingde seçim vaatlerini tanıttı.

Melenchon, burada yaptığı konuşmada, insanlığın geleceğini tehlikeye atan büyük sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bunun için onları tanımlamak, adlandırmak, bir soykırıma soykırım demek ve lafı dolandırmamak gerekiyor." diyen Melenchon, dünyadaki genel savaş tehdidine karşı hareket edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Melenchon, hiçbir ülkenin nükleer bombaya sahip olmasını istemediğini vurgulayarak, dünyada nükleer silahsızlanma konusunu yeniden gündeme getirme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Gazze'deki soykırıma ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhak edilmesine karşı Filistinlilere yardım etmek için doğrudan harekete geçeceklerini kaydeden Melenchon, Filistin halkına yönelik destek filoları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Fransız gemileri de İtalya ve İspanya'nın gemileri gibi, gerekmesi halinde (Filistin) halkının haklarını savunmak için harekete geçen vatandaşların oluşturduğu filolara refakat edecek. Batı Şeria'nın, Lübnan'ın güneyinin ve Golan Tepeleri'nin ilhak edilmesini kabul etmiyoruz."

Melenchon, "bölgede yaşanan vahşetin Filistin ve Lübnan'daki Hristiyanlara yayılmasına karşı seferber olacaklarını" dile getirdi.

Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Nisan ve 2 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

Kaynak: AA
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