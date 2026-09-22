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Fransa, Ukrayna'ya radar ve hava savunma sistemleri tedariki için anlaşma imzaladı

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Macron, Zelenskiy ile Ukrayna'ya radar ve hava savunma sistemleri tedarikine ilişkin anlaşma imzalandığını duyurdu. Rusya'nın enerji altyapısı saldırıları nedeniyle elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan milyonlarca Ukraynalı için Fransa'nın kış boyunca destek olacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın altyapı hizmetlerini hedef aldığı Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanması yönünde anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yoğun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarının milyonlarca Ukraynalının elektrik ve ısıtma hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açtığına dikkati çeken Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın kışı atlatması için yanında olacağını kaydetti.

Macron, Zelenskiy ile Ukrayna'ya radar ve hava savunma sistemleri tedarikine ilişkin anlaşma imzaladıklarını da duyurdu.

Ukrayna'ya destek konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü ifade eden Macron, enerji güvenliği için Karadeniz'de sükunetin sağlanması çağrısı yaptı.

BM 81. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Macron, ABD Başkanı Trump ile de görüşmüş ve bu görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söylemişti.

Kaynak: AA
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