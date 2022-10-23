Fransa Senatosu Başkan Yardımcısı: Çin'in Kalkınma Yoluna Saygı Gösterilmeli

Fransa Senatosu Başkan Yardımcısı Pierre Laurent, Çin'in gerçeklerine adapte olmuş kalkınma yolunun önemli olduğunu ve saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

SES (Fransızca): PIERRE LAURENT, Fransa Senatosu Başkan Yardımcısı:

"Çin hakkında çarpıcı olan şey, kalkınması için son derece özgün bir yol bulmayı başarmış olması. Çin yeni, ülkenin durumuna adapte olmuş bir yol arayışına girdi ve bu politik seçimin 1980 ve 1990'lardaki reform politikaları ve sonrasında kalkınma safhalarının hızlanması ile meyvesini verdiğini düşünüyorum. Çin'in her zaman gerçeklerine uyarlanmış bir model oluşumuna dayanan bu yolun önemli olduğunu ve saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)