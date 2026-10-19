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Fransa Piskoposlar Konferansı, 17 Ekim'deki şiddet olaylarını kabul edilemez buldu

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Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF), 17 Ekim'de sarı yeleklilerin gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Açıklamada, gösterilerde kolluk kuvvetlerinin yaralandığı, mağazaların yağmalandığı ve en az 3 bin dükkanın hasar gördüğü belirtildi.

Fransa'da Katolik Kilisesini temsil eden Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF), hafta sonu sarı yeleklilerin düzenlediği gösteriler kapsamında yaşanan şiddet olaylarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

CEF, sarı yeleklilerin hafta sonu ülke genelinde düzenlediği gösteriler kapsamında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamada, CEF Başkanlığının 17 Ekim'de ülkeyi sarsan ciddi şiddet olayları ve ayaklanma sahnelerinde yaralanan kişilerle dayanışma içinde olduğu ve şiddet sarmalını kınadığı belirtildi.

Barış için dua edilmesi beklentisine yer verilen açıklamada, söz konusu gösterilerin düzenlendiği 17 Ekim'de Fransa'nın kabul edilemez şiddet olaylarına sahne olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gösteriler sırasında ciddi sorunların yaşandığı, kolluk kuvvetlerinin yaralandığı, mağazaların yağmalandığı, devleti temsil eden kurumların binalarına zarar verildiği bildirilerek, "Bu ayaklanma sahneleri, ülkeyi dehşete, korkuya ve üzüntüye boğdu ve krizin derin nedenleri konusunda çeşitli soruları gün yüzüne çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Dükkanları yağmalanan kişilerle dayanışma mesajına yer verilen açıklamada, "ölümcül şiddet sarmalından uzak durulması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın bu durumdan daha iyisini hak ettiği değerlendirmesine yer verilerek, sorunların çözümü ve vatandaşların adil taleplerinin duyulması için dua edildiği ifade edildi.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan gösteriler kapsamında en az 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Kaynak: AA
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