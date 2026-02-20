Fransa'nın Uluslararası Turizm Gelirleri 2025'te 77,5 Milyar Euroyla Rekor Kırdı

PARİS, 20 Şubat (Xinhua) -- Fransa'nın uluslararası turizm gelirleri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 77,5 milyar euroya çıkarak rekor kırdı.

Fransa Turizm Bakanlığı, perşembe günü açıkladığı yıllık raporunda 2025 yılında ülkeye gelen uluslararası ziyaretçi sayısının, önceki yıla kıyasla 2 milyon artarak 102 milyona ulaştığını belirtti.

Birkaç yıldır artış eğiliminde olan iç turizm tüketiminin ise 2025 yılında 222 milyar euroya yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, Fransa'nın dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Raporda 2026 yılına ilişkin ilk verilerin olumlu olduğu ve ilk çeyrekte uçak rezervasyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre arttığı da belirtildi. Bakanlık, büyümenin özellikle Meksikalı, Çinli ve Kanadalı turistlerin rezervasyonlarının sırasıyla yüzde 19, yüzde 17 ve yüzde 7 oranında artmasından kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua