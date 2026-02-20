Haberler

Fransa'nın Uluslararası Turizm Gelirleri 2025'te 77,5 Milyar Euroyla Rekor Kırdı

Fransa'nın Uluslararası Turizm Gelirleri 2025'te 77,5 Milyar Euroyla Rekor Kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın uluslararası turizm gelirleri 2025'te %9 artışla 77,5 milyar euroya ulaşarak rekor kırdı. Ülkeye gelen ziyaretçi sayısı 102 milyona yükseldi.

PARİS, 20 Şubat (Xinhua) -- Fransa'nın uluslararası turizm gelirleri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 77,5 milyar euroya çıkarak rekor kırdı.

Fransa Turizm Bakanlığı, perşembe günü açıkladığı yıllık raporunda 2025 yılında ülkeye gelen uluslararası ziyaretçi sayısının, önceki yıla kıyasla 2 milyon artarak 102 milyona ulaştığını belirtti.

Birkaç yıldır artış eğiliminde olan iç turizm tüketiminin ise 2025 yılında 222 milyar euroya yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, Fransa'nın dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Raporda 2026 yılına ilişkin ilk verilerin olumlu olduğu ve ilk çeyrekte uçak rezervasyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre arttığı da belirtildi. Bakanlık, büyümenin özellikle Meksikalı, Çinli ve Kanadalı turistlerin rezervasyonlarının sırasıyla yüzde 19, yüzde 17 ve yüzde 7 oranında artmasından kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
TEM'de iki tır çarpıştı! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza! Sürücü araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada

Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''